Caso Fazio | Bizzarri contro Salvini | “Chi esulta non ha capito nulla | ci guadagna la tv e ci perde la Rai”

(Di lunedì 15 maggio 2023) La fine del “matrimonio” tra Fabioe la Rai, come prevedibile, ha provocato una marea di reazioni. Domenica 14 maggio Discovery ha annunciato che il conduttore e giornalista ha firmato un nuovo contratto e dalla prossima stagione approderà su Nove, con tutto il suo gruppo di lavoro, Luciana Littizzetto compresa. Matteo, leader della Lega, che mai ha avuto simpatie per il timoniere di Che Tempo Che Fa e per la sua spalla ‘Lucianina’, ha twittato: “Belli ciao”. Un intervento dal sapore ironico che ha innescato un ragionamento assai piccato di Luca, comico e attore del duo Luca e Paolo., nel dibattito relativo alla fine della collaborazione trae la Rai, è entrato a gamba tesa con un ‘cinguettio’ infuocato: “Il passaggio dia Discovery “accende” ...

In ognii nuovi dirigenti Rai non ci stanno a passare per tagliatori di teste tanto che oggi dovrebbero per esempio annunciare la conferma di Report e di Cartabianca. Del resto,sarà più ...Infine, rispetto al- Rai , Conte sostiene: "È uno dei tanti disastri della gestione Fuortes. Il contratto in scadenza diera sul suo tavolo da molti mesi. Non ha mosso un dito. ...Ilè ovviamente la gigantesca punta di un iceberg che consiste nell'occupazione totale della Rai e forse in sé non è nemmeno l'obiettivo per lei più importante, al massimo un trofeo che ...

Fabio Fazio lascia la Rai dopo 39 anni, con lui anche Luciana Littizzetto Vanity Fair Italia

Il presentatore sceglie una nuova avventura "Non sono adatto per tutte le narrazioni". Il contratto con il colosso americano durerà quattro anni. Partenza prevista in autunno ...Molti si sono chiesti cosa avrebbe detto Fabio Fazio a Che tempo che fa, in onda su Rai 3 poche ore dopo l’annuncio ufficiale del passagio a Discovery dopo 40 anni di onorata carriera in Rai. Era nel ...