Casini | «La Serie A è rinata | l’euroderby non è casuale»

(Di lunedì 15 maggio 2023) Le parole di Lorenzo, presidente della LegaA, sulla situazione del calcio italiano. Tutti i dettagli Il presidente della LegaA, Lorenzo, ha parlato in occasione del premio Tommaso Maestrelli. PAROLE – «Inter-Milan in semifinale di Champions un’eccezione? Parlare di eccezione con questi numeri mi sembra eccessivo, poi se guardiamo anche la Conference League già su due edizioni le squadre italiane sono arrivate molto avanti. Questo conferma che laA è molto competitiva. Ogni stagione va analizzata singolarmente, ma mi pare chiaro che anche grazie a campagne acquisti importanti, seppur utilizzando formule diverse dall’acquisto diretto come fa la Premier League, il nostro campionato è rinato».