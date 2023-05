Cartellino giallo per De Vries in Alpha Tauri – Marko

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 15 maggio 2023) Nyck deha ricevuto un “” e deve migliorare, ma l’olandese non sarà ancora estromesso. Lo ha detto il dottor Helmut, l’architetto del programma piloti di F1 di grande successo della Red Bull, in seguito alle voci secondo cui sarebbe già stata presa la decisione di eliminare il 28enne esordiente di. “Non succederà nulla nelle prossime tre gare”, ha dichiarato, 81 anni, a Sport1. “Ma abbiamo parlato con dee lui è d’accordo con noi: deve migliorare. Il distacco dal suo compagno di squadra Yuki Tsunoda, che sta facendo un ottimo lavoro, è troppo grande. “Per usare un gergo calcistico, Nyck ha ricevuto ilma non ancora il ...