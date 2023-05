Carta risparmio spesa 2023 | si parte a luglio | come funziona e importo

(Di lunedì 15 maggio 2023) La Legge di Bilancio ha introdotto due importanti misure per il sostegno alle famiglie in difficoltà, lae il reddito alimentare. La prima misura sostituisce i buonierogati dai Comuni, e prevede l’erogazione di una somma destinata solamente all’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Intanto è stato finalmente pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio scorso, il decreto attuativo che contiene tutte le regole per ilmento della, per ricevere la quale i cittadini non dovranno inviare alcuna domanda. I nuclei beneficiari della misura, con ISEE inferiore a 15mila euro potranno ritirare in Posta laprepagata con un ...

Da luglio alcuni nuclei familiari avranno possibilità di fare spesa gratis grazie alla nuova, istituita con la Legge di bilancio 2023 (commi 450 e 451). Un sostegno rivolto alle famiglie che si trovano in condizioni di difficoltà economica. Uno stato di bisogna che sarà

