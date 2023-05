Carrara Studi Aperti | un percorso nell’anima artistica di una città unica al mondo

Leggi su funweek

(Di lunedì 15 maggio 2023) Quando si parla delladi, si pensa subito al suo marmo, famoso in tutto ile sinonimo di arte e di lusso, chiamato anche “oro bianco” per la sua bellezza e la sua preziosità: le opere d’arte più conosciute nel, dalle sculture di Canova a quelle di Michelangelo ma ne potremmo nominare altre centinaia, sono state realizzate in questo materiale eterno, che ancora oggi è fulcro dellae della sua vocazione. Ladiinfatti, posta ai piedi delle Alpi Apuane nella parte più settentrionale della Toscana, a confine con la Liguria, è stata più volte sede di Biennali di Scultura ed ospita il Centro Arti Plastiche, dove sono appunto esposte le opere acquisite dalle Biennali internazionali; ma anche il Museo ...