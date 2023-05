Caro divorzio | la nuova normativa Cartabia abbassa le spese?

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 15 maggio 2023) MILANO – Kruk Italia, esperto nella gestione dei debiti, che da oltre 25 anni lavora su tutta la filiera del credito ritiene che ilsia tra le prime condizioni che possono scatenare una situazione debitoria. Le separazioni, oltre ad essere emotivamente logoranti sono spesso economicamente disastrose per i cittadini. Tanto che ci sono famiglie che rimandano l’atto finale per evitare di affrontare lelegali. Dal 1° marzo però è entrata in vigore lariformaper le separazioni e i divorzi con l’obiettivo di rendere queste due procedure più veloci e semplici. Secondo i dati ISTAT nel 2021 le separazioni sono state complessivamente 97.913 (+22,5% rispetto all’anno precedente), tornando esattamente ai livelli pre-pandemici. Ma diminuiscono i divorzi, dopo gli anni della semplificazione delle ...