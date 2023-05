Caro affitti Tende anche a Roma tre | protesta studenti si allarga

(Di lunedì 15 maggio 2023) – Glidell’Università diTre si uniscono alla lotta per denunciare la situazione abitativa e ilvita che affligge glidi. “Tre risente in particolar modo dell’egemonia dei privati nell’apparto decisionale dell’univesità come successe nel 2017 quando il rettore diTre che spingeva per la costruzione della Casa dello Studente, finanziata con 10 milioni di euro dal MUR, finanziamenti poi di colpo bloccati da quello che era il direttore generale diTre che ha indirizzato il flusso di denaro verso grandi palazzinari e speculatori come Caltagirone, stessa annata il 2017 in cui Zingaretti non a caso fu nominato commissario speciale dell’ater l’ ente pubblico regionale per l’edilizia residenziale – scrive in una ...

Ma temo che lo slancio bellicistico serva a nascondere l'incapacità di affrontare emergenze interne come il, i mutui alle stelle, l'inflazione fuori controllo, contratti precari e il ...E' successo per il clima, prima con Greta Thumberg e poi con gli attivisti di Ultima Generazione, sta succedendo anche in questi giorni per il. Una tenda davanti al Politecnico di Milano.Dopo le manifestazioni degli studenti in tenda, il governo ha sbloccato i 660 milioni del Pnrr per gli alloggi universitari con un emendamento che stabilisce "l'immediata operatività" ...

Caro affitti, il business degli studentati con i fondi del Pnrr. Gli universitari: "Servono regole per i priv… la Repubblica

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Si riduce il tempo per mettersi in regola con tutti gli adempimenti obbligatori per usufruire del cosiddetto “bonus Draghi”. Si tratta delle agevolazioni sulla ...