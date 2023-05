Carne artificiale | ecco le cifre che spiegano tutto | cosa ci aspetta

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 maggio 2023) Il grande business del cibo, frutto di reazioni di laboratorio, èra una grande promessa che può trasformarsi in breve tempo - al massimo una decina di anni in una solida realtà. Ma sul settore dellacoltivata e dei formaggi ottenuti dalla fermentazione proteica rimbalzano numeri incredibili. C'è chi parla di 25 miliardi di investimenti. E chi di complotti per accreditare i “nuovi alimenti” come il futuro inevitabile dell'umanità. Senza dubbio la lobby dei novel food, come li definisce la Commissione europea, è stata molto attiva in questi anni ed è riuscita a diffondere nell'opinione pubblica l'idea che lasia più pulita, meno inquinante e pure salubre, quando in realtà si sta scoprendo che genera emissioni climateranti da 4 a 25 volte superiori alla ...