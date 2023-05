(Di lunedì 15 maggio 2023) Si èilCdA della Fondazione Real Sito didal presidente.Un primo momento di confronto per iniziare ad approfondire le...

Si èil nuovo CdA della Fondazione Real Sito di, guidato dal presidente Maurizio Maddaloni . Un primo momento di confronto per iniziare ad approfondire le problematiche e le ...il nuovo CdA della Fondazione Real Sito di, guidato dal presidente Maurizio Maddaloni. Un primo momento di confronto per iniziare ad approfondire le problematiche e le opportunità ...il nuovo Consiglio di amministrazione della Fondazione Real Sito di, guidato dal presidente Maurizio Maddaloni. - continua sotto - Un primo momento di confronto, si legge in una ...

Carditello, insediato il nuovo Cda guidato da Maurizio Maddaloni ilmattino.it

San Tammaro – Insediato il nuovo CdA della Fondazione Real Sito di Carditello, guidato dal presidente Maurizio Maddaloni. Un primo momento di confronto per iniziare ad approfondire le problematiche e ...Si è insediato il nuovo CdA della Fondazione Real Sito di Carditello, guidato dal presidente Maurizio Maddaloni. Un primo momento di confronto per iniziare ad approfondire ...