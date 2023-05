Con le quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi ancora in discesa, prosegue il calo dei prezzi praticati sulla rete. E' quanto emerge dall'elaborazione di Quotidiano Energia sui dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri. Nel dettaglio, il prezzo medio praticato ...Vanno dai fertilizzanti per l'agricoltura, ai, alle vernici, agli alcolici, ai profumi e ...non ha mai dato istruzioni alle Motorizzazioni stesse su come effettuare le verifiche -......Rimborsi parziali sono stati attivati anche per compensare i maggiori costi per, ... La gestione delle risorse umane "Ultima e non meno importante azione strategica su cui l'Azienda...

Carburanti, continua il calo dei prezzi di benzina e diesel Gazzetta del Sud

Con le quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi ancora in discesa, prosegue il calo dei prezzi praticati sulla rete carburanti. E' quanto emerge ...Una buona notizia è finalmente in arrivo per gli italiani dopo una prima parte dell'anno ancora caratterizzata dall'emergenza inflazione e caro vita. I costi p ...