Canottaggio | azzurri in raduno a Varese in vista degli Europei di Bled

(Di lunedì 15 maggio 2023), 15 mag. – (Adnkronos) – A dieci giorni dall’inizio dell’Europeo Assoluto di, incantevole località in Slovenia, le nazionali Olimpica e Paralimpica sono inper la rifinitura sulla composizioneequipaggi che scenderanno in acqua nella competizione continentale per difendere i colorinelle specialità olimpiche e paralimpiche. La nazionale Olimpica da oggi è, infatti, asul bacino della Schiranna con 48 atleti (32 uomini e 16 donne) e vi rimarrà fino al 22 maggio, giorno in cui tutta la compagine si sposterà in Slovenia. La squadra Paralimpica, invece, sarà a Piediluco fino al 21 maggio con 12 atleti (sette uomini e cinque donne) per completare la composizioneequipaggi sempre in...

A dieci giorni dall'inizio dell'Europeo Assoluto di Bled, in Slovenia, la Nazionale diè in raduno per la rifinitura sulla composizione degli equipaggi che scenderanno in ...rosa di...Manca poco più di una settimana, poi inizierà l'Europeo Assoluto di Bled di. Prima della competizione slovena, le nazionali Olimpica e Paralimpica sono in raduno per la rifinitura sulla composizione degli equipaggi.. La nazionale Olimpica è infatti a Varese, sul ...... dal 15 aprile al 9 luglio e che coinvolge atleti normodotati e diversamente abili,, ...45 alle chiuse di Voltabarozzo, dove la pluricampionessa mondiale di, Carlotta Baratto, ...

Europei Assoluti. Da oggi gli azzurri in raduno in vista di Bled (C ... canottaggio.org

Varese, 15 mag. – (Adnkronos) – A dieci giorni dall’inizio dell’Europeo Assoluto di Bled, incantevole località in Slovenia, le nazionali Olimpica e Paralimpica sono in raduno per la rifinitura sulla c ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...