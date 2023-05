Cannes 76 | tutte le star sulla Croisette da Johnny Depp a Harrison Ford

(Di lunedì 15 maggio 2023) Leggi Anche2023, Nanni Moretti, Alice Rohrwacher e Marco Bellocchio in concorso per la Palma d'oro Il red carpet per Wes Anderson In competizione a76, il tappeto rosso più stupefacente,...

Leggi Anche2023, Catherine Deneuve protagonista del poster ufficiale - Il nuovo film Pixar chiuderà il Festival Harrison Ford Una delle superstar del festival di quest'anno è certamente ...Proiezioni film del 76° Festival di. Palais des Festivals et des Congrès, fino al 27 maggio (il programma dile proiezioni QUI , il sito web QUI ) MONACO 19.00 . 'Jazz & MAA': concerto ...... ascoltandole versioni della storia, compresi i punti di vista di Nike e Salazar, così come ... MARTEDI 16 MAGGIOSky Cinema Due, da martedì 16 a sabato 27 maggio Collezione...

Da Johnny Depp a Harrison Ford, tutte le star di Cannes Agenzia ANSA

Da tanto a tantissimo, anche per le successive carriere delle persone coinvolte, come dimostrano molti casi più o meno recenti ...L'attore, finito per un bel po' di tempo a far parlare di sé per motivi giudiziari legati al processo per diffamazione contro la ex moglie Amber Heard, è di fatto a un nuovo inizio di carriera e l'occ ...