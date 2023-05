Cannes 2023 | in arrivo Scorsese e DiCaprio con Killers of the Flower Moon

(Di lunedì 15 maggio 2023) Grande attesa al Festival diperof the, il nuovo film di Martin, che sbarcherà sulla Croisette con Leonardo, Robert De Niro e il cast Insieme ad Apple Original Films, il Festival disi prepara ad accogliere Martinche presenterà in anteprima mondialeof the, il suo nuovo lungometraggio. L’evento segnerà il ritorno del regista nella Selezione Ufficiale per la prima volta dalla presentazione di Fuori orario nel 1986. Assieme al leggendario regista sbarcheranno sulla Croisette Leonardo, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, Tantoo Cardinal, ...

Unche prosegue con il grande amore per il cinema, quello del regista Mauro John Capece , che ... Questo annuncio verrà dato adurante gli incontri dell'Italian Pavilion nel corso di un ...Inizia martedì 16 maggio la nuova edizione del Festival del Cinema di. Si tratta di un'edizione molto importante per l'industria cinematografica che vedrà protagonisti big e star di fama internazionale. Uno per tutti Michael Douglas con la Palma d'Oro d'...Altre notizie su: Johnny DeppFestival diJeanne du Barry

Film, star e eventi, gli highlights 2023, i 10 imperdibili del festival di Cannes 2023 - Lifestyle Agenzia ANSA

Anche in una bolla come quella dove stiamo per entrare, dove le coordinate si confondono e i conflitti sono tenuti ai margini, la vita vera si presenta (più facilmente si imbuca) ed è quasi impossibil ...Il pirata sta per tornare al Festival di Cannes: Johnny Depp, che domani sfilerà sul red carpet della serata d'apertura, sarà questa volta un monarca, precisamente Luigi XV, ...