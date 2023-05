Cannes 2023 | al via domani il 76° Festival | ecco i film e le star attese sulla Croisette

Leggi su spettacolo.eu

(Di lunedì 15 maggio 2023) Parata die diper ildi, in una 76ª edizione da urlo: Scorsese, Wes Anderson, Todd Haynes ma anche Indiana Jones, l’apertura con Johnny Depp e la chiusura con Elemental della Pixar Si apre16 maggio ildi, una 76ª edizione che già promette grande cinema e una parata diinternazionali. Nel concorso principale il più atteso è sicuramente lui, Martin Scorsese, che tornaa quattro anni da The Irishman con Killers of the Flower Moon,grazie al quale ha rinnovato la storica collaborazione con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro. Questa ...