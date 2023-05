Cannes 2023 | 5 film in streaming per prepararsi a vivere la Croisette

(Di lunedì 15 maggio 2023) Da Mr. Beaver di Jodie Foster fino ad Almost Blue di Alex Infascelli: insu Infinity+ trovate il meglio presentato al Festival di. Maggio, la primavera entra nel vivo, ed entra nel vivo anche la stagione dei grandi festival di cinema. Il primo appuntamento? Ovvio, il Festival di. Come ben sapete, noi di Movieplayer lo seguiremo dal vivo, portandovi al centro di un programma davvero ricco: da Martin Scorsese a Indiana Jones, da Marco Bellocchio con Rapito fino a Wes Anderson e l'animazione Disney Pixar di Elemental (scoprite qui i 15più attesi di). Ma qual è il miglior modo per entrare nel "clima" di un Festival? Semplice: vedere o rivedere iche ne hanno segnato la storia. …

Da Johnny Depp, che farà il suo grande ritorno al Festival di(da lui molto frequentato durante la sua relazione con l'attrice e cantante francese Vanessa Paradis) fino a Michael Douglas, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons, Pedro Almodóvar, ...approfondimento David di Donatello, "Le Otto Montagne" vince come miglior film Il cinema come ... Dopo, avete vinto anche ai David di Donatello, 4 premi tra cui il riconoscimento più ...Il regista Ruben Ostlund , in giuria a, ha raccontato a Variety di comprendere la scelta di Scorsese, che ha deciso di debuttare con il nuovo film fuori dalla competizione. "Se sei un ...

Cannes 2023, da Wenders a Ken Loach tutti i film in concorso per la Palma d'oro la Repubblica

quella che si apre domani 16 maggio a Cannes. Il festival ha fatto una selezione dei migliori titoli disponibili e, almeno sulla carta, non deluderà con una line up che combina blockbuster e tesori di ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Le Otto Montagne, intervista a Charlotte Vandermeersch regista del film in prima tv su Sky ...