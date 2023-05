Calciomercato Napoli | Kim potrebbe andare via | piace un giovane dell’Ajax

Leggi su contropiedeazzurro

(Di lunedì 15 maggio 2023) Sempre più insistenti le voci che vorrebbero il sud coreano Kim sempre più lontano da, direzione Manchester United, dopo una stagione a dir poco stupenda. Come riporta Il Mattino, il club inglese sarebbe pronto a sborsare i 60 milioni della clausola per acquisire le prestazioni del difensore centrale, mettendo sul piatto un ingaggio a cifre importanti per convincere l’entourage del calciatore ad accettare la ricca offerta Red Devils. Timber, AjaxLa società di Aurelio De Laurentis non vorrebbe farsi trovare impreparata e starebbe sondando vari profili per trovare chi possa degnamente sostituire Kim, la speranza di tutti è sempre quella che il calciatore possa rimanere ancora a lungo con la maglia azzurra. Tra i profili individuati ci sarebbe la pista italiana che porterebbe a Giorgio Scalvini dell’Atalanta, si tratterebbe di compiere uno sforzo economico non ...