Calciomercato Napoli | forte interesse del Chelsea per Osimhen

(Di lunedì 15 maggio 2023) Ilavrebbe spedito i propri osservatori a Monza al fine di esaminare le prestazioni del centravanti del, Victorin vista della prossima sessione di. Ildelè già entrato nel vivo, soprattutto dopo la deludente stagione in corso, con l’undicesima posizione in campionato e la prematura eliminazione subita in Champions League. Il presidente Todd Boehly, oltre al cambio allenatore già in programma, vorrebbe tentare il grande colpo in attacco. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ilavrebbe l’intenzione di provare a convincerea trasferirsi a Londra, però l’attaccante nigeriano vorrebbe assolutamente giocare la Champions League nella prossima stagione. I Blues sono ...

SCUDETTO - 'Ilha meritato più di noi. Gli va fatto un applauso. CI siamo compattati quando tutti ci davano per finiti per la sentenza del - 15. Non ci ha tagliato le gambe guardando dove ...Commenta per primo Nell'ultima giornata di campionato, alcuni osservatori del Chelsea sono venuti in Italia per seguire da vicino Victor Osimhen dalle tribune dell'U - Power Stadium di Monza.Lorenzo Casini (LaPresse) -.itTanti gli argomenti toccati: dalle italiane impegnate nelle coppe europee allo scudetto delper concludere con il prossimo bando per i diritti tv. ...

Calciomercato Napoli: Si chiama Jesus Ferreira, dei Dallas FC, lui l'Americano di cui parla Adl... Per Sempre Napoli

In occasione della prossima festa scudetto e i traguardi raggiunti, il Comune di Napoli sta organizzando un evento speciale per il 4 giugno ...Fernando Llorente ha annunciato l'addio al calcio. L'ex Juve, Napoli e Udinese, la cui ultima esperienza con la maglia dell'Eibar si era ...