Calciomercato Napoli | De Laurentiis vira sul big della Serie A | servono 40 milioni

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 15 maggio 2023)– Ilin queste settimane sta monitorando diversi profili per comporre la squadra del futuro. Anche lo stesso Luciano Spalletti ha ammesso che la dirigenza è già al lavoro su alcuni nomi, nonostante l’uomo mercato Cristiano Giuntoli possa dire addio a stretto giro agli azzurri. Uno delle opzioni più stuzzicanti porta a Teun Koopmeiners, centrocampista in forza all’Atalanta e uno dei calciatori che da tempo piace proprio alla squadra partenopea. La rivelazione sull’olandese A fare il puntosituazione è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, spiegando come l’olandese sia un nome assai gradito alla squadra, in attesa di capire se il Milan concretizzerà il suo interesse per Daichi Kamada: (…) È un’idea che parte da lontano, sin da quando il signore in questione sfilò da avversario di ...