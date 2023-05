Calciomercato Milan | Maldini pronto ad attuare diversi cambiamenti

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 15 maggio 2023) Ilestivo vedrà tantiin casa, conche dovrà far fronte ad una squadra dimezzata. Sarebbero infatti parecchi i giocatori che a giugno potrebbero dire addio alla maglia rossonera, dando così inizio a quella che potrebbe tranquillamente essere definita la nuova rivoluzione di mercato della squadra di Stefano Pioli. Con una qualificazione in Champions League compromessa, e un’Europa League sempre più vicina, ilcomincia a pensare ai nomi dei sostituti per il mercato estivo. I titolari, a partire da Rafael Leao (ormai vicinissimo al rinnovo), sono considerati intoccabili, ma la riserve sono pronte a salutare la città della madonnina. Una stagione non considerata all’altezza per molti, pochi spazi e occasioni per altri, che portano a un futuro ...