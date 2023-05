Calciomercato Milan | concorrenza della Lazio per Loftus-Cheek

(Di lunedì 15 maggio 2023), perc’è da battere la, che lo considera il sostituto di Milinkovic-Savictutta italiana per. Il centrocampista del Chelsea è tornato ad essere uno degli obiettivi di mercato del, ma non solo. Oltre alle pretendenti straniere, spunta anche latra le candidate. Secondo il Corriere dello Sport, il giocatore potrebbe essere il sostituto di Milinkovic-Savic per la prossima stagione. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

Come non ci sono problemi quando abbiamo visto una designazione di un arbitro francese con quattro calciatori francesi nella rosa del, massima fiducia'. Inzaghi e Acerbi -Commenta per primo Ospiti della Milano Football Week, gli ex calciatori die Inter, Alessandro Nesta e Gigi Di Biagio hanno raccontato una serie di aneddoti sui ritiri svolti sotto la guida di Zdenek Zeman ai tempi di Lazio e Roma.Hanno designato un arbitro francese quando nelci sono quattro giocatroi francesi, ma non c'è problema'. CRITICHE - 'Fortunatamente io leggo e ascolto poco, ma so tutto. La mia grande fortuna e ...

Domani è una partita importante e sappiamo quello che significa per noi, per il club e per i tifosi. Inter, le parole di Inzaghi alla vigilia dell’EuroDerby di ritorno: “Ad inizio stagione arrivare fi ...Poi, in merito al confronto tra la curva del Milan e la squadra, Malagò sottolinea come "il mondo si è diviso. Sono situazioni che non scegli prima, ma in cui resti coinvolto. All'estero dicono che è ...