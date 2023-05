Calciomercato – Il Milan piomba su Kamada | il Napoli va su Koopmeiners

Commenta per primo Andriy Shevchenko protagonista della Milano Football Week , la grande kermesse organizzata dalla Gazzetta dello Sport. L'ex attaccante ucraino delsvela un retroscena di mercato: ' Galliani non voleva prendermi perché...'.Come tifoso del mio, mi dispiace ma io non ci sto. Non so quale sarà la conclusione. Può darsi tutto, che martedì Pioli si qualifichi, oppure che conquisti il quarto posto. Dirò che il merito ...Ilestivo sarà infatti fondamentale per una seconda impresa, quella della riconferma al vertice della Serie A. Un traguardo ampiamente fallito dalin questa stagione, proprio a ...

Milan, senza Champions si apre un buco enorme Calciomercato.com

La differenza è che la proprietà americana del Milan fatica a dissimulare la censura - e l'ingratitudine ... finale di Istanbul consolida sempre più il paradosso obbligato del calcio contemporaneo: ...La squadra di Stefano Pioli non riesce a dare continuità in campionato dopo la vittoria interna contro la Lazio ...