(Di lunedì 15 maggio 2023) Il 27enne spagnolo, in scadenza col Benfica, firma fino al 2027(GERMANIA) -delche per la prossima stagione si assicura a parametrodal Benfica Alex, ...

"Xabi Alonso ha parlato molto con me ed è stato uno dei fattori che mi ha spinto a prendere questa decisione - le prime parole di Grimaldo ai canali ufficiali del- Mi ha spiegato il progetto, ...Commenta per primo Manca sempre meno al ritorno della semifinale di Europa League tra Roma eLeverkusen. C'è un quesito che in questi giorni ha tenuto svegli i tifosi. Come sta Dybala L'argentino ha giocato qualche minuto della gara d'andata, poi Mourinho ha preferito non convocarlo ...Commenta per primo Xabi Alonso, tecnico delLeverkusen, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio per 1 - 1 della sua squadra contro lo Stoccardo. Queste le parole dello spagnolo sulla semifinale di ritorno contro la Roma: 'La ...

Calciomercato: Bayer Leverkusen. Colpo a zero, ingaggiato Grimaldo Tiscali

I tre sperano di recuperare perla trasferta in Germania Giovedì prossimo la Roma è attesa dalla semifinale di ritorno in casa del Bayer Leverkusen. Sperano di essere convocabili Dybala, El Shaarawy e ...Manca sempre meno al ritorno della semifinale di Europa League tra Roma e Bayer Leverkusen. C'è un quesito che in questi giorni ha tenuto svegli i tifosi. Come sta Dybala L'argentino ha giocato qualc ...