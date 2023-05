Calciomercato | Barça Laporta ' Parlato con Messi | questa è casa sua'

(Di lunedì 15 maggio 2023) Il presidente blaugrana al lavoro per riportare il fuoriclasse argentino BARCELLONA (SPAGNA) - "Con tutto il rispetto per l'Arabia Saudita, il Barcellona è il Barcellona ed èsua. Il Barcellona ...

L'Arabia Saudita sta facendo un ottimo lavoro, sta investendo ma ilè il". Intervenuto ai microfoni di Tv3, Joan Laporta fa capire che il ritorno di Lionel Messi, in scadenza col Psg, è ...Commenta per primo Joan Laporta esce allo scoperto su Lionel Messi. Il presidente del Barcellona ha dichiarato a TV3 : 'Ho parlato con Messi , abbiamo ricucito il nostro rapporto ed è stato molto ...Commenta per primo Lionel Messi al Barcellona, si può. Il presidente Joan Laporta ne ha parlato al canale Twitch Jijantes : ' Faremo tutto il possibile per riportare Messi al Barca. Abbiamo salvato il ...