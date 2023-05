Calcio | Ussi | Immobile vince premio ' Margiotta'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 maggio 2023) Roma, 15 mag. - (Adnkronos) - Ill capitano della Lazio Ciroè stato insignito delnzo' 2023, riconoscimento dedicato al grande centravanti della Salernitana del passato. "Per me è un onore ricevere questo, visto che è stato assegnato a grandi giocatori come Picchio De Sisti e Totò Schillaci", dicea margine della conferenza "ncontra" nella sala stampa dello stadio Olimpico. "Per fare il calciatore servono tanti sacrifici, io stavo sempre per strada a giocare da bambino -ricorda il capitano della Lazio-. Indossare la maglia dell'Italia tira fuori qualcosa in più a livello emotivo, e il nostro popolo nelle difficoltà reagisce sempre alla grande".