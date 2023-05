Calcio | Tonali | ‘il Milan torni ad essere Diavolo'

(Di lunedì 15 maggio 2023)o, 15 mag. - (Adnkronos) - “Domani scenderemo in campo per cambiare questa stagione. Gara di domani avrà un peso particolare”. Sono le parole di Sandro, centrocampista del, ai microfoni di Sky alla vigilia della semifinale di ritorno di Champions League contro l'Inter. “Stiamo bene, quest'anno abbiamo sempre avuto la forza di ripartire bene in Champions dopo alcuni passi falsi in campionato. Lo faremo anche domani. Dobbiamo fare qualcosa di più del 100%. Domani sarà la partita più difficile di tutte. Partiamo sotto di due gol, dobbiamo entrare in campo e dare più del massimo. All'andata ha fatto male prendere due gol in tre minuti e ha fatto male non riuscire a segnare nella ripresa. Abbiamo pagato caro gli errori, ma abbiamo messo un punto dopo il secondo gol cercando di creare qualcosa. Ci crediamo tanto, perché sarà ...

Champions: Tonali, in campo per cambiare la nostra stagione - Calcio Agenzia ANSA

