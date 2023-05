Calcio | Serie A | Sampdoria beffata all’ultimo istante | Piccoli regala la salvezza all’Empoli 1-1 al Ferraris

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 maggio 2023) A partire dalle 20.45 di oggi, lunedì 15 maggio, si sono affrontate all’intero dello Stadio Luigi, ladi Dejan Stankovic e l’Empoli di Paolo Zanetti. I blucerchiati sono stati beffati al minuto 93?, quandoha trovato la rete del pareggio finale: 1-1. I liguri hanno così ottenuto un solo punto che serve a poco vista l’aritmetica retrocessione in B. I toscani, invece, hanno chiuso con tre giornate d’anticipo il discorso. Ecco di seguito il racconto del match.A: IL RACCONTO DI-EMPOLI IL PRIMO TEMPO Prima grande occasione per l’Empoli: verticalizzazione improvvisa al 5? minuto, pallone imbucato per Caputo che in spaccata trova Ravaglia che blocca il pallone in due tempi. Dopo appena un minuto ancora pallone in ...