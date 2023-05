Calcio | Premio Bulgarelli a Frattesi ' Futuro? Va fatto tutto per step'

Al tecnico ilBulgarelli come miglior tecnico della serie A BOLOGNA - "Per quelli della mia generazione questoè come un Oscar per il cinema. Bulgarelli è stato una parte importante della storia del Bologna e lo ha fatto grazie alla sua perseveranza. Riceverlo nell'anno in cui il Napoli è diventato ..."Adesso voglio finire bene al Sassuolo poi vedremo" BOLOGNA - Questa mattina, presso la prestigiosa sede della Sala Borsa a Bologna, è avvenuta la consegna deldedicato alla memoria di Giacomo Bulgarelli, grande centrocampista rossoblù negli anni che videro il Bologna vincere lo scudetto del 1964. I vincitori dell'edizione 2023 sono stati Davide ...Lo ha detto l'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci, oggi presente alla consegna delBulgarelli, in merito al futuro del tecnico, sotto contratto comunque fino al 2024. "Per ...

PREMIO BULGARELLI, FRATTESI E PARISI MIGLIORI MEZZALI - Sportmediaset Sport Mediaset

'Adesso voglio finire bene al Sassuolo poi vedremo' BOLOGNA (ITALPRESS) - Questa mattina, presso la prestigiosa sede della Sala Borsa a ...Al tecnico il premio Bulgarelli come miglior tecnico della serie A BOLOGNA (ITALPRESS) - 'Per quelli della mia generazione questo premio è come ...