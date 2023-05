Calcio | Laporta | ‘Spero di far tornare Messi | il Barça è casa sua'

(Di lunedì 15 maggio 2023) Barcellona, 15 mag. -(Adnkronos) - "Ho parlato con lui (, ndr) per chiarire in qualche modo la situazione che si è verificata con il suo addio, quando ho dovuto mettere il club davanti a tutto, compreso lui, il miglior giocatore del mondo”. Lo afferma Joan, presidente del Barcellona, in un'intervista a Els matins Tv3, all'indomani della vittoria della Liga. “La verità è che la conversazione è stata affettuosa e piacevole, mi sono congratulato con lui per il Mondiale. Ci conosciamo da tanti anni, c'è una relazione. Il suo futuro? Con tutto il rispetto per l'Arabia Saudita, che sta facendo un ottimo lavoro, ilè il, èsua. I blaugrana possono competere con tutti. La storia ci sostiene e il sentimento dei nostri 400 milioni di tifosi è troppo forte. Il club è in un piano di ...

, però, mette in chiaro che "non possiamo permetterci certe cifre, non vogliamo tornare nella situazione economica che abbiamo trovato al nostro arrivo e questo vale per qualsiasi giocatore".

