Calcio | Juve Szczesny ' Sensazioni positive per Siviglia'

Zero presenze ma prezioso nello spogliatoio Carlo Pinsoglio: "Per me tornare allaè stato il sogno di una vita, sono cresciuto qui, tornavo dopo sette anni. Il mio è un ruolo particolare ma lo ...DERBY - 'E' un grande successo per il nostroavere 5 squadre in semifinale e con un'italiana ... EUROPA LEAGUE E CONFERENCE - 'Laè incappata in 20 - 25 minuti in cui il Siviglia l'ha messa ...Così Mattia Perin: 'Si è creato qualcosa di magico per l'Europa League e c'è un'energia magnifica, in spogliatoio ci diciamo che potremmo entrare nella storia dellaperché è da 27 anni che non ...

Fernando Llorente si ritira dal calcio: messaggio emozionante dell'ex Juve Tuttosport

'E' la partita più importante della stagione' TORINO (ITALPRESS) - 'Ci sono sensazioni positive per il Siviglia, soprattutto dopo quel gol al ..."Da quando ero piccolo sognavo di diventare un calciatore. Chi lo avrebbe detto che avrei vissuto tutto quello che il calcio è stato in grado di darmi".