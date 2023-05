Calcio | il principe Emanuele Filiberto denuncia | Hanno avvelenato la mia squadra

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 15 maggio 2023) “Quello che è accaduto ieri è un qualcosa di inaudito e, dal mio punto di vista, è un attacco anche alla mia persona oltre che alla città di Aversa.la mia”. E’ l’accusa lanciata in una nota dal, proprietario del Real Aversa (serie D) – e riportata dall’Ansa – dopo la partita contro il Ragusa persa 6-0 ieri in Sicilia; risultato che ilattribuisce a una intossicazione che ha colto tutti i calciatori. “Abbiamo deciso di mandare in ritiro ladirettamente nella città di Ragusa, in un noto albergo cittadino – rileva il– proprio per farli ambientare, essendo una città a 600 metri dal livello del mare, ma mai potevamo immaginare che nel 2023 potessero accadere ...