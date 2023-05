Caffè gratis in centro a Milano. 'Per chi indovina la frase in dialetto'

(Di lunedì 15 maggio 2023) Una bella idea che aiuta la socialità, stimola la creatività e spinge via la speculazione. In un bar di, nel quartiere Brera , chilainscritta dal proprietario del ...

Ma non è solo ilofferto la novità di questo bar milanese nel centro cittadino. Anche il prezzo di unè più che giusto. Costa un euro, una rarità, visto che la media si aggira a 1,20. 'In ...L'appuntamento con Dave Limp è alle 9 del mattino, c'è tempo per un veloce. Siamo a Seattle, downtown, e la cameriera di Starbucks che ci prepara l'americano sorride. ...che distribuisce...I dipendenti avevano i trasporti pubblici pagati, pastiin ufficio e baristi che servivano fiumi di. E poi c'era il centro benessere sotto all'ufficio, i massaggi, il servizio lavanderia,...