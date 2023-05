Cade dalla sedia in casa | muore una bambina di 6 anni

Una bambina di 6 anni è morta all'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, a distanza di tre giorni da una caduta in casa che sembrava essere banale. La tragedia - come riporta l'edizione odierna ...... seguitaspagnola Iziar Martinez Almendros. La nostra Giulia Medici ha mantenuto a lungo il ... Purtropponella run contro la spagnola Carla Martinez Vidal, che andrà poi a vincere la ...BAGNOLO (Reggio Emilia) - Un colpo alla testa, come ne subiscono tanti i bambini quando giocano, si è trasformato in una tragedia inconcepibile: una bimba di soli 6 anni è cadutasedia, nell'abitazione di famiglia a Pieve Rossa di Bagnolo, ed ha subito un colpo al capo che ha subito evidenziato di essere un trauma grave. Ne dà notizia il Carlino. I genitori hanno ...

Una bambina di 6 anni è morta all'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, a distanza di tre giorni da una caduta in casa che sembrava essere banale. (ANSA)