Caccia all' uomo | la festa scudetto a Barcellona finisce malissimo | incubo in campo

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 maggio 2023) Un 4-2 che vale il 28esimo titolo della Liga. Ilvince in casa dell'Espanyol e trionfa per l'ennesima volta in campionato. Ma mentre i giocatori stavano festeggiando, i tifosi dell'Espanyol hanno fatto irruzione in, con un unico scopo: laall'. Scene che sono andate in onda subito dopo il 90? quando i giocatori di Xavi hanno voluto festeggiare il successo, ma soprattutto il coronamento di un sogno durato una stagione intera Mentre tutto il Barça si godeva il successo, però, il terremo di gioco è stato invaso da decine di tifosi dell'Espanyol inferociti e che hanno innescato una vera e propriaall'verso i giocatori del: un immediato fuggi fuggi generale ha trasformato il clima diin una violenta ...