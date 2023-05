...dell'evento 'Gianluigi: Superman' della Milano Football Week . Il portiere del Parma ricorda la stagione 2006/2007 in Serie B con la Juventus dopo Calciopoli: 'Mi ha fatto perdere, ma ..."Ai miei tempi non c'erano media così potenti e c'erano pochi, ma eri felice per avere l'... Il portieron azzurro Gigiha partecipato a cinque Mondiali ma è stato impiegato solo in quattro ...Con queipresi prima, Thuram e Cannavaro dal Parma, poi andai da Cragnotti per Pavel Nedved '. In quella stagione arrivò anche Filippo Inzaghi: insomma 'con idi Zidane feci mezza ...

Buffon: 'Soldi persi con la Juve in Serie B' VIDEO Calciomercato.com

Il portiere del Parma, ex numero uno bianconero e della Nazionale, ha ripercorso le tappe di una carriera infinita e inimitabile: "Il mancato Pallone d'oro non è stata una delusione" ...