Bucciantini | «Dzeko e Mkhitaryan in gol? Non un caso! Inzaghi…»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 15 maggio 2023) L’Inter ha vinto la gara d’andata contro il Milan con idi, che domani dovrebbero giocare di nuovo dal 1? (vedi articolo).parla di esperienza e poi si focalizza su Inzaghi ESPERIENZA ? Dalla terrazza in piazza Duomo, Marcoha parlato per Sky Sport 24: «L’esperienza dell’Inter è il doppio di quella del Milan. Un giocatore come, che intorno alla trentina respinto dalla Premier League, arriva in Italia e già a Roma capisci cosa può dare. All’Inter fa la mezzala, stessa cosa. Non è un caso che abbiano segnato loro due. Il Milan deve essere bravo a trovare un qualcosa di suo proprio per riuscire ad attaccare l’Inter. L’Inter ha messo molto di suo all’andata. Inzaghi? Ha vissuto bene il momento difficile. Lo ha ...