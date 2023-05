(Di lunedì 15 maggio 2023) Marcelosarebbe il grande colpo a centrocampo della, arrivano nuovi indizi su un trasferimento che avrebbe del clamoroso Il croato sarebbe l’uomo in più per i bianconeri, finendo… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

L'inter ha addirittura, dopo, la palla del tre a zero con un incursione personale diche ... salissimo davantiporta, calcia alto. Nel recupero,Pellegrini, nettamente il migliore dei ...Per il bosniaco ex Roma si aspetta la matematica qualificazionemassima competizione ... Il turco in questa stagione è diventato un elemento indispensabile per Inzaghi e ha sorpassato...Ma nel finale, con gli ospiti sbilanciati in avantiricerca del pari, Lukaku mette al sicuro il risultato per i suoi firmando una doppietta, grazia all'assist di. Con questo risultato l'...

Brozovic alla Juventus: offerta succosa all'Inter - calciomercatonews ... Calciomercatonews.com

Due sconfitte consecutive tra Champions e Serie A per il Milan, ma ora c'è uno 0-2 da rimontare per raggiungere Istanbul. Qui, tutte le info sull'Euroderby.Marco Verratti non ha mai giocato in Serie A. Ma le cose potrebbero cambiare presto. Il centrocampista ha prolungato col PSG fino al ...