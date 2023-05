Brasile | Lula dà i numeri | «300 milioni di morti per Covid» E Bolsonaro lo trascina in tribunale

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 15 maggio 2023) Infa più danni (politici) il dopo-che il. È di qualche ora fa, infatti, l’annuncio da parte dell’ex presidente brasiliano Jairdi volerre inil suo successore Luiz Inácioda Silva. Per diffamazione. Questi, infatti, lo ha accusato delledadurante il suo governo e ha insinuato che avrebbe una villa milionaria negli Stati Uniti intestata ad un suo ex collaboratore, il tenente colonnello Mauro Cid. «Hanno appena scoperto una casa da 8di dollari di proprietà dell’aiutante di», ha dettovenerdì scorso durante un evento a Bahia. Ma non è l’unica accusa mossa adall’attuale ...