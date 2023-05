Brambati | “Pioli in bilico? No | piuttosto chi gli ha fatto il mercato”

... non andando oltre un opaco 1 - 1, condizionato inoltre da un pesante turn over imposto da. Ma è proprio nella rosa che vanno trovati i motivi di questa crisi secondo Massimo, o ...... non andando oltre un opaco 1 - 1, condizionato inoltre da un pesante turn over imposto da. Ma è proprio nella rosa che vanno trovati i motivi di questa crisi secondo Massimo, o ...

TMW RADIO - Brambati: "Milan, Pioli in bilico No, piuttosto chi gli ha fatto il mercato" TUTTO mercato WEB

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato della giornata di campionato Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore. Milan, nel derby si gioca molto ...L'ex calciatore e procuratore ha detto la sua sui nerazzurri in vista del derby di ritorno che vale la finale di Istanbul ...