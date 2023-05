Boxe | Devin Haney vs Vasiliy Lomachenko in tv | programma | orario e streaming Mondiale leggeri

(Di lunedì 15 maggio 2023)controè realtà e l’attesa è quasi finita. Ventinove vittorie, zero sconfitte,è per molti il vero erede di Mayweather e nella notte tra sabato 20 e domenica 21 maggio tornerà a combattere sul suolo americano dopo le due vittorie contro Kambosos in Australia. Si tratta della seconda difesaper l’americano, detentore di tutte le cinture dei pesi: il campione indiscusso sfida il fuoriclassenella cornice dell’MGM Grand Garden Arena di Las Vegas. L’ucraino è uno dei pugili più spettacolari in circolazione ma è stato rallentato dalla guerra ed è tornato a combattere lo scorso ottobre contro Jamaine Ortiz. L’evento inizierà alle 04:00 (ora italiana) della notte tra sabato 20 e domenica 21 ...

Programma Oscar Valdez vs Adam Lopez (pesi superpiuma) Raymond Muratalla vs Jeremia Nakathila (pesi leggeri) Juno Nakatani vs Andrew Maloney (titolo mondiale Wbo pesi supermosca vacante)Haney ...Haney (impegnato contro Lomachenko a maggio) o Shakur Stevenson, non importa. L'asticella si alzerà ancora e nell'universo dei pesi leggeri c'è una stella in più.In realtà, Davis un titolo già ce l'ha: la cintura Wba Regular, ma il titolo Super è nelle mani diHaney, campione indiscusso e prossimo avversario di Lomachenko. Insomma, i pesi leggeri sono ...

BOXE, DEVIN HANEY vs Vasiliy Lomachenko IN TV: orario e ... SPORTFACE.IT

