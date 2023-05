(Di lunedì 15 maggio 2023) La banca centrale cinese ha lasciato invariato al 2,75% il tasso di prestito a medio termine. Wall Street piatta, Spread BTp/bund in lieve calo. Petrolio in rialzo, euro sotto 1,09 dollari

Ascolta il podcast Ogni giorno alle 18 puoi avere il punto sulla chiusura delleeuropee con il podcast automatico creato con AI Anchor La Borsa oggi in video La redazione di Radiocor cura ogni ...Parigi la peggiore: lusso giu'. Domani inflazione Usa . Nuovo stop per leeuropee dopo due rialzi consecutivi. I segnali di debolezza della domanda cinese, emersi dalla ...lusso viste le...L'euro scivola sotto quota 1,10 dollari (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Nuovo stop per leeuropee ...è stata la più penalizzata ( CAC 40 ) complici le vendite sul comparto lusso viste le...

Borse fiacche, Milano chiude in rosso ma Recordati brilla. Istanbul: -6% dopo il voto Il Sole 24 ORE

Iistini fiacchi in Europa nel finale, mentre gli indici usa si portano sulla parità e il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi scende a 187,2 punti. In rialzo di 0,1 punti il rendimento annu ...MILANO - Le Borse europee ripartono positive nell'ultima seduta della settimana. Gli investitori soppesano da un lato i segnali di raffreddamento arrivati ieri dal mercato del mercato del lavoro Usa, ...