Borse europee in cauto rialzo La Banca centrale cinese mantiene i tassi invariati

(Di lunedì 15 maggio 2023) Attenzione alla Turchia dopo il primo turno delle elezioni presidenziali. A Tokyo il Nikkei ha chiuso in progresso dello 0,8 per cento. Spread BTp/bund in lieve calo

... con Milano che venerdì ha chiuso in rialzo ma senza muovere molto il bilancio complessivo dell'ottava, le Borse tornano agli scambi con un cauto aumento. Mentre le piazze asiatiche sono ... I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee potrebbero iniziare la prima seduta della settimana con rialzi frazionali. I principali indici azionari statunitensi hanno registrato ribassi frazionali nell'ultima seduta della settimana.

Borse europee, segno più in avvio: ecco i temi di oggi, lunedì 15 maggio 2023 Borse.it

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 mag - Dopo una settimana poco mossa, con Milano che venerdi' ha chiuso in rialzo ma senza muovere molto il bilancio complessivo dell'ottava, le Borse ...Le Borse asiatiche chiudono in rialzo all'indomani dell'esito del voto in Turchia che ha portato al ballottaggio i due candidati alla presidenza. (ANSA) ...