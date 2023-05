Borsa | Milano chiude in ribasso | - 0 | 37%

(Di lunedì 15 maggio 2023) Piazza Affari ha chiuso la seduta in. L'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,37% a 27.245 punti. . 15 maggio 2023

Piazza Affari ha chiuso la seduta in ribasso. L'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,37% a 27.245 punti. (ANSA). (ANSA) ...Anche a Wall Street gli indici sono in lieve ribasso. A Milano sospiro di sollievo dopo che venerdì l'agenzia ha confermato il rating italiano a 'BBB' con outlook stabile, come del resto indicavano la ...