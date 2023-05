Borsa | l' Europa apre positiva | si guarda alla crescita economica

In vetta Recordati , con i farmaceutici in rialzo in tutta(+0,6% l'Euro Stoxx 600 di ...8% con yen debole Chiusura in rialzo per ladi Tokyo che ha concluso le contrattazioni con il ...Le Borse europee aprono in rialzo con gli investitori che si concentrano sull'esito delle trimestrali e sull'andamento della crescita economica, in vista della pubblicazione delle stime della ......8 miliardi di euro, guidati da Danni (+6%), con una crescita nelle linee commerciali (+7%) grazie ai continui effetti di prezzo favorevoli e ai maggiori volumi in particolare in AXA XL ed, e ...

La settimana dei mercati è iniziata con i rialzi delle borse asiatiche, soprattutto di quella di Hong Kong, +1,68% ...La revisione al rialzo delle stime di crescita sull'Italia dell'agenzia di rating dà sprint anche alla Borsa che accende i riflettori su ciò che si muove in Mediobanca e nella Juventus ...