Borsa | Europa chiude a più velocità | Parigi +0 | 05% | Londra +0 | 3%

Giu' del 6% ladi Istanbul. Petrolio in rialzo di oltre un punto percentuale e mezzo: il Wti giugno scambia a 71,2 dollari al barile, il Brent luglio a 75,3 dollari al barile. Gas in calo del 2%...Mercato azionario in calo nel pomeriggio di riflesso all'avvio negativo di Wall Street e all'indice sulla produzione industriale inrisultato pesantemente negativo a marzo. L'indice segna - 0,37% a Piazza Affari inverte la tendenza ed e' la peggiore nella pattuglia delle borse europee, tutte condizionate dalla netta ...Chiusura in ordine sparso per le principali borse europee. Parigi ha guadagnato lo 0,05% a 7.418 punti, Londra lo 0,3% a 7.777 punti, Francoforte lo 0,02% a 15.917 punti e Madrid - 0,37% a 9.199 punti.

