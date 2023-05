(Di lunedì 15 maggio 2023) Ladiinizia la prima seduta della settimana in territorio positivo, malgrado la correzione degli indici azionari Usa, sostenuta dalla progressiva svalutazione dello yen e in attesa dei ...

Indice Nikkey +0,54% a quota 29.547,04 all'apertura pomeridiana. 15 - 05 - 2023 05:38Modesto guadagno per il principale indice azionario giapponese, in progresso dello 0,64%, che esordisce a 29.199,3 punti. 15 - 05 - 2023 02:31segna un modesto +0,43% alle 04:50 e allunga timidamente il passo a 29.513,54 punti. 15 - 05 - 2023 04:50

Borsa: a Tokyo apertura in rialzo (+0,47%) Agenzia ANSA

