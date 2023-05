Messi da parte gli attriti,il tecnico rossoblù è chiamato a tirare fuori tutto il possibile da un giocatore che non vede l'di tornare titolare. Ci sarà bisogno - e non poco - di Arnautovic ...la classifica dice nona posizione e se l'obiettivo finale è quello dell' ottavo posto bisogna correre non poco in questo finale di campionato: la gara non sarà solo sulla Fiorentina ma anche su ...Blindato in porta fino al 2025 ,è giusto dare a Skorupski quello che è di Skorupski : si merita gli applausi per la stagione che sta facendo nella speranza che la concluda con altre prestazioni ...

Bolognamania: è ora il momento di non mollare Calciomercato.com

Si è finalmente rivisto in campo ieri, con la sua maglia numero 9 sulla schiena: Marko Arnautovic è tornato e seppur per uno spezzone di partita è riuscito a mostrare ...