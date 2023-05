'Thiago Per quanto ci riguarda resta con noi e spero che anche lui abbia la convinzione di proseguire questo tragitto insieme a noi'. L'amministratore delegato delClaudioè intervenuto a margine del Premio Bulgarelli presso la Sala Borsa, pieno centro città. 'Adesso allenatore e squadra sono concentrati sul finale di stagione - dice l'ad del ...Lo ha detto l'amministratore delegato delClaudio, oggi presente alla consegna del Premio Bulgarelli, in merito al futuro del tecnico, sotto contratto comunque fino al 2024. "Per ...Al termine del Premio Bulgarelli tenutosi a, l'amministratore delegato delClaudio, ha trattato diverse tematiche ai microfoni dei cronisti presenti. Come riportato da Tuttomercatoweb, il dirigente dei rossoblù ha dichiarato: "Adesso l'allenatore, la squadra ...

Bologna, Fenucci: "Avanti con Thiago Motta Non abbiamo dubbi, ma dipende da lui" La Gazzetta dello Sport

L'amministratore delegato dei rossoblù sul futuro del tecnico italo-brasiliano: "Concentrati sul finale di stagione, ma con un occhio già alla prossima..." ...'Rinnovi Dominguez e Orsolini C'è ancora un po' di distanza' BOLOGNA (ITALPRESS) - 'Ci sono le premesse per fare un buon finale di stagione, ...