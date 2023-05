Bollo auto | cosa succede davvero se non lo paghi

Leggi su consumatore

(Di lunedì 15 maggio 2023) Ilè il tributo dovuto per il possesso di un veicolo. Non pagarlo comporta delle conseguenze Ilè un tributo chesi paga per il possesso di un qualsiasi veicolo. L’imposta si paga a prescindere dalla circolazione del veicolo, ossia se viene utilizzato ppure è fermo perché senza copertura assicurativa. In passato L'articolo proviene da Consumatore.com.