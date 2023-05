Bocca | “Il turismo? Brand dell’Italia È il campo largo per la partita del nostro futuro”

(Di lunedì 15 maggio 2023) Bergamo. Dopo l’incontro svoltosi lo scorso anno a Parma, città che ha potuto realmente onorare il titolo di capitale della Cultura 2021 solo dopo il dramma della pandemia, ancora una volta la Federazione degli albergatori premia un territorio che ha conquistato un titolo di enorme importanza per il Paese. Sabato 12 maggio gli albergatori di tutta Italia hanno partecipato alle sessioni di lavoro dedicate al comparto dele della ricettività. Sotto la guida del presidente, Bernabò, sono stati affrontati i temi salienti, confrontandosi sulle nuove istanze del comparto anche a fronte di un universo, quello del, in continua e rapida evoluzione. Di fronte ad una platea di 400 persone tra operatori del settore, figure istituzionali, giovani e giornalisti, dopo il saluto del sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, si sono ...

"Ilè l'elemento distintivo del brand dell'Italia ha dettoè il campo largo in cui sarà possibile giocare, tutti insieme, la partita del nostro futuro. In questo contesto ogni cosa ...Dall'assemblea di Federalberghi a Bergamo, il ministro risponde all'appello del presidente Bernabòper "regolarizzare settore senza criminalizzare". Netta ripresa delnel 2023 verso il sorpasso del 2019. Il 2023 è in netta ripresa e si intravede proprio quest'anno l'uscita dal tunnel ...si dice in particolare soddisfatto delle presenze americane: "Abbiamo un'ottima affluenza delinternazionale, soprattutto dagli Stati Uniti, ma gli italiani che fanno le vacanze in ...

Turismo, Bocca: "Serve un nuovo decreto flussi" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Se si sfruttano gli invasi per l’elettricità, restano a bocca asciutta gli agricoltori. E i villeggianti se ne vanno La guerra dell’acqua. Tutti hanno sete e la bottiglia dell’estate padana è vuota.Nel turismo che in questi mesi ha ricominciato a crescere con la vorticosa forza che aveva nell'anno boom 2019 ci sono tanti dottor Jekyll che rischiano di essere soffocati dai Mr. Il presidente di ...