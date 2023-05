Tante, forse troppe visite, tant'è chene ha risentito per lo stress. Oggi, però, sta meglio. Anche se, come molti cani anziani,ha difficoltà a camminare e ama molto riposare, per il resto ...Abbonati per leggere anche Green and Blue Con il "Conto termico" rimborso immediato del 65% per cambiare la caldaia di Antonella Donati La Zampa Buon compleanno31 anni ed è (ancora) il ...Avere 31 anni e non sentirli.li ha compiuti e ha così confermato il suo titolo di cane più vecchio del mondo. Un primato certificato dal Guinness of Records., un cane Rafeiro do Alentejo di razza pura nato l'11 maggio 1992, festeggia con un party con ben 100 invitati nel villaggio di Conqueiros dove il quattrozampe speciale vive insieme al suo ...

Bobi compie 31 anni, è il cane più longevo al mondo - Mondo Agenzia ANSA

Una festa con più di 100 invitati, piatti portoghesi a base di carne e pesce, ballerini che si esibiscono. E' così che è stato celebrato il compleanno di Bobi, il cane più longevo mai esistito, che lo ...Bobi è un rafeiro do Alentejo portoghese, ha festeggiato la scorsa settimana il 31esimo compleanno: un record certificato anche dal Guinness World Records ...